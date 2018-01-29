Предприниматели Житомирщины могут взять льготный кредит на развитие бизнеса - ОГА

ОГА полностью компенсирует учетную ставку НБУ в размере – сейчас это 14,5%, и ежемесячно будет выплачивать сумму возмещения предпринимателям-заемщикам.

Предприниматели Житомирщины могут взять дешевый кредит на развитие своего бизнеса в сумме до 1,5 млн грн и получить до 200 тыс. грн возмещения из областного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, увеличение финансирования областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году инициировал председатель ОГА Игорь Гундич.

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ОГА полностью компенсирует учетную ставку НБУ в размере – сейчас это 14,5%, и ежемесячно будет выплачивать сумму возмещения предпринимателям-заемщикам.

По информации департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской облгосадминистрации, сумма возмещения зависит от учетной ставки НБУ на момент подписания договора, суммы и срока погашения кредита.

Так, при условии оформления льготного кредита на сумму 1,5 млн грн на 1 год предприниматель в среднем получит до 118 тысяч гривень компенсации. Если же заемщик оформляет кредит на меньший срок, то ему возмещают большую сумму – до 200 тысяч грн.

Эта программа распространяется на все сферы производства – пищевые продукты, текстиль, одежду, кожу, бумагу, химвещества, резиновые и пластмассовые изделия, компьютеры, автотранспортные средства, мебель и прочее. В то же время предприниматели не смогут взять кредит на производство табачных изделий и алкогольных напитков.

Подробные условия участия в конкурсе, образец заявки на участие в конкурсе и перечень документов, представляемых субъектами предпринимательства можно узнать на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.