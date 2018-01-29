Украина за год удвоила освоение кредитов Всемирного банка

На данный момент наша страна внедряет 7 совместных со Всемирным банком проектов на общую сумму 2,3 миллиарда долларов.

Украина в 2017 году освоила заимствования от Всемирного банка на 117,25 миллиона долларов, что на 47,63 миллиона долларов, или в 1,7 раза больше показателя за 2016 год. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на итоги очередного пересмотра портфеля проектов Всемирного банка в Украине.

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По информации Минфина, на данный момент Украина внедряет 7 совместных со Всемирным банком проектов на общую сумму 2,303 миллиарда долларов в сферах транспортного сообщения, магистральных электросетей, медицины, социальной помощи, водоснабжения и энергоэффективности.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. С 2014 года Всемирный банк направил свыше 5,5 миллиарда долларов в проекты в Украине и предоставил еще 0,5 миллиарда долларов гарантий на закупку газа.