Украина за год удвоила освоение кредитов Всемирного банка

19:04, 29 января 2018
Финансы
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REUTERS

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По информации Минфина, на данный момент Украина внедряет 7 совместных со Всемирным банком проектов на общую сумму 2,303 миллиарда долларов в сферах транспортного сообщения, магистральных электросетей, медицины, социальной помощи, водоснабжения и энергоэффективности.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. С 2014 года Всемирный банк направил свыше 5,5 миллиарда долларов в проекты в Украине и предоставил еще 0,5 миллиарда долларов гарантий на закупку газа.

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