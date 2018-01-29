Трамп пригрозил ЕС торговой войной

Он сделал свое заявление через несколько дней после введения новых непомерных тарифов на импортные солнечные панели и стиральные машины, что были направлены, прежде всего, против импорта из Азии.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на несправедливость торговых договоров с Европейским Союзом и пообещал принять меры относительно этого.

Как отмечается, он сделал свое заявление через несколько дней после введения новых непомерных тарифов на импортные солнечные панели и стиральные машины, что были направлены, прежде всего, против импорта из Азии, передает Independent.

"Европейский Союз принес мне много проблем, и это может привести к большим последствиям в торговле. США в ответ нанесут вред Европе", - пригрозил Дональд Трамп.

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В Европейском Союзе уже отреагировали на заявление президента США. Пресс-секретарь Европейской комиссии сказал, что в ЕС считают, что "торговля может и должна быть беспроигрышной", но также она должна быть "открытой и справедливой" и "основанной на правилах".

"Европейский Союз готов оперативно и должным образом реагировать на то, что на наш экспорт будут влиять любые ограничительные торговые меры Соединенных Штатов", – заверил он.

Напомним, что противники президента Соединенных Штатов Америки вышли на улицу в центре Вашингтона с маршем за импичмент. Они обвиняют Дональда Трампа в препятствовании следствию и пренебрежении демократией, а также в преступном сговоре с Россией.