"Новые хозяева": СМИ выяснили, кто имеет "бизнес-интересы" в оккупированном Крыму

В аннексированном Крыму бизнес-интересы имеют как российские, так и украинские олигархи.

В оккупированном Крыму, который стал частной собственностью для представителей местной элиты, свои интересы продвигают как российские чиновники, так и бывшие украинские чиновники и олигархи. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

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Так, российский миллиардер, друг Путина Аркадий Ротенберг, который занимается строительством моста через Керченский пролив из-за желания "сделать вклад в развитие страны", считает, что оно обернется для него "черной меткой" от Запада. Всего на мост было выделено 228 млрд рублей, однако сколько Ротенберг получит как прибыль, выделенных на мост, вопрос пока открытый. К тому же со строительством связана череда скандалов.

Еще к одному масштабному крымскому проекту – федеральной трассе "Таврида" – причастны "короли госзаказа", российские олигархи Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. Стоимость строительства трассы по якобы новой технологии укладки дорожного полотна - 139 млрд рублей, однако сейчас также невозможно определить, какую прибыль получат бизнесмены. К тому же со строительством трассы борются жители близлежащих сел: их ожидает снос домов.

По данным "Новой газеты", в аннексированном Крыму успешно развивает бизнес и министр сельского хозяйства РФ, который попал под санкции Запада, Александр Ткаченко. Он вместе с приближенной бизнесвумен Марией Лисицыной стал владельцем крупной сети супермаркетов "Пуд", в состав которой входят 63 магазины, а чистая прибыль за отчетный период 2015-2016 годов - 1,5 млрд рублей.

"В октябре 2016-го газета "Ведомости" сообщила, что "Агрокомплекс имени Ткачева" готовится к приобретению сельскохозяйственного холдинга "Акашево" в Марий Эл. А в декабре флагманское предприятие холдинга "Акашево" ООО "Птицефабрика Акашевська" перешла под контроль основанного Лисицыной ООО "Агроактив". На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети "Пуд", ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно", - пишет издание.

Российский телеведущий и пропагандист Дмитрий Киселев, который находится под санкциями Евросоюза, имеет в Коктебеле есть дачу площадью 120 кв. м. В августе 2017 года он изъявил также желание построить гольф-клуб в Тихой бухте - самом популярном в Крыму месте дикого отдыха.

"Что происходит в Тихой бухте? Это дикий туризм, который не отличается экологической чистотой. Мне кажется, что все это нужно осваивать. Мне кажется, что в Тихой бухте прекрасный ландшафт для гольф-поля. Гольф-поле - 60 гектаров, это сохранения зеленого ландшафта. Это спорт и здоровый образ жизни. Мне кажется, что это ответственное отношение к природе", - заявил он, уточнив, что также имеет планы по Лисьей бухте.

Несмотря на то, что крымчане отреагировали на инициативу негативно, в самопровозглашенной администрации Феодосии рассматривают возможность застройки бухт, и речь идет не только о гольф-полях, но и отелях, ресторанах и тому подобном.

Среди украинских олигархов в Крыму активно занимается бизнесом Дмитрий Фирташ, который сейчас живет в Австрии и является владельцем двух предприятий: "Крымского титана" и "Крымского содового завода". Однако обе компании имеют немалые проблемы.

"Против компании "Титановые инвестиции", в аренде у которой находится производственный комплекс завода, предъявлен иск о признании банкротом. Истец - банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в размере $ 39,4 млн", - отмечает издание.

По информации источников "Новой газеты", даже если "титановые инвестиции" станут банкротом, на работе "Крымского титана" это никак не скажется. В то же время "Крымсода", одно из крупнейших предприятий дотационного Крыма, заработав за 8 месяцев 2017 года 350 млн рублей чистой прибыли, оказалось под угрозой закрытия.

Кроме Фирташа, масштабную девелоперскую деятельность развил на оккупированном полуострове бывший министр обороны Украины, который сбежал в Россию вместе с Виктором Януковичем, Павел Лебедев. Принадлежащая ему группа компаний "Парангон" строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории без социальной инфраструктуры, но ближе к морю. Из-за ряда строек с Лебедевым судятся.