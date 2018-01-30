Зарплатные долги в Украине сократились до 2,4 миллиарда

Задолженность по выплате зарплаты работникам на экономически активных предприятиях в декабре 2017 года сократилась на 12,7% и составила 1,272 миллиарда гривень.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2017 года сократилась на 8,3% по сравнению с ноябрем и составила 2,368 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом задолженность по выплате заработной платы работникам на экономически активных предприятиях сократилась на 12,7% и составила 1,272 миллиарда гривень.

На начало января больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре прошлого года составила 8777 гривень.