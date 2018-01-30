Зарплатные долги в Украине сократились до 2,4 миллиарда

09:01, 30 января 2018
Финансы
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REUTERS

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При этом задолженность по выплате заработной платы работникам на экономически активных предприятиях сократилась на 12,7% и составила 1,272 миллиарда гривень.

На начало января больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре прошлого года составила 8777 гривень.

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