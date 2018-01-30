Данилюка подозревают в уклонении от налогов (видео)

Пока ГПУ и ГФС изучают декларации и налоги министра финансов Александра Данилюка на предмет уклонения от уплаты налогов, передача "Гроши" провела собственное расследование.

Пока ГПУ и ГФС изучают декларации и налоги министра финансов Александра Данилюка на предмет уклонения от уплаты налогов, передача "Деньги" провела собственное расследование, сообщает ТСН.uа.

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"Данилюк долгое время имел бизнес на туманном Альбионе - руководил там инвестфондом "Рюрик". И тут самое интересное: бизнес был, а налоги - нет. Причем ни в Великобритании, ни в Украине он почти ничего не платил", - говорится в сообщении.

В частности, начиная с 1998 года, Данилюк уплатил в Украине налогов только с 1,7 миллиона гривен дохода, тогда как стоимость его состояния в декларации, например, по 2016 год, составляет 7,5 миллионов.

"Сегодня на сайте Минфина указано, что господин Данилюк руководил инвестиционным фондом "Rurik Investment" лишь до 2010 года. Впрочем, "Деньги" рассказывали, что это не совсем так... За британскими реестрами, он возглавлял компанию вплоть до мая 2015 года, когда уже почти пять лет трудился на государственной службе и сменил уже три должности. И что самое интересное, в 2014 году фирма Данилюка получила 450 тысяч фунтов, однако почему-то свои британские доходы и счета за рубежом министр не указал в декларации", - подчеркивается в передаче.

Отмечается, что так же Данилюк не указал доходы от другой британской компании Cee Investment & Advisory LLP, в которой числился основателем до конца 2015 года.