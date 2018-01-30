Эксперт сообщил, где безопаснее всего расчитываться платежными картами

Столкнуться с мошенничеством или другими проблемами можно только в 2% случаев при использовании карты в торговле.

Наиболее безопасным способом использования платежной карты в Украине являются расчеты в торговых сетях. Об этом сообщил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Александр Карпов, ссылаясь на результаты статистики мошеннических операций с платежными картами.

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"Наиболее безопасный способ использования платежной карты в Украине – в торговых сетях. Только в 2% случаев могут возникнуть проблемы, используя карту в торговле. Три года назад этот показатель составлял 12%", - сказал Карпов.

По его словам, также статистика подтверждает снижение уровня мошеннических операций в банкоматах, при этом доля таких операций в интернете растет.

"Если сравнивать последние 12 кварталов – с первого квартала 2015 года - то мы можем увидеть, что с 50% практически до 70% выросла доля проблемных операций в сфере интернета и переводов с карты на карту", - отметил Карпов.

Он пояснил, что это обусловлено распространением такого вида мошенничества, как "социальная инженерия", когда мошенники обманным путем выясняют данные платежных карт у их владельцев.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка, в 2017 году доля мошеннических операций ко всем операциям по картам составила 0,0077% по сумме и 0,0025% по количеству операций, при этом зафиксирован тренд к снижению случаев мошенничества по операциям с платежными картами впервые с 2015 года.