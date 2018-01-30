В киевских обменниках продолжают дешеветь доллар и евро

Стоимость доллара в обменниках Киева снизилась до 28,05 гривни, евро - до 35,00 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 30 января составляет 28,05 гривни, евро - 35,00 гривни. Читайте такжеГривня начала неделю со значительного укрепления Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,80 гривни/доллар, евро - за 34,50 гривни/евро. Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в понедельник, 29 января, составляла 28,35 гривни, евро - 35,40 гривни. По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 28,0322 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 144 сделки на сумму 92,98 миллиона долларов.

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