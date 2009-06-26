Доллар снижается по отношению к евро

Курс американского доллара падает практически до недельного минимума по отношению к евро на фоне роста азиатских фондовых рынков и спекуляций относительно того, что ФРС продолжит сохранять процентные ставки на низком уровне, сообщает k2kapital..

Японская валюта четвертую сессию подряд падает к австралийскому доллару вследствие роста цен на сырье.

Снижение демонстрирует и новозеландских доллар после того, как правительство страны заявило об ускорении темпов падения экономики Новой Зеландии.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 134,66 иены, а не 134,22 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,89 иены за доллар против 95,95 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,4043 за евро против $1,3988 в предыдущую торговую сессию.