В "кремлевский список" США попал ряд компаний

Это не санкционный список, но он содержит имена российских бизнесменов, чиновников и глав госкомпаний РФ, а также компании, против которых могут ввести ограничения впоследствии.

До "кремлевского списка" Минфина США попали российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на доклад американского Конгресса.

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В нем указано наполовину государственные компании и компании, которым правительство РФ руководит минимум на 25% и которые за 2016 год получили 2 миллиарда долларов или больше дохода.

В частности, в перечень попали российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберг, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие. Также в списке оказались экс-глава "Россет" Бударгін, глава Росатома, "Интер РАО" и "Русгидро".

Уточняется, что это не санкционный список, но он содержит имена 96 российских бизнесменов, состояние которых превышает 1 миллиард долларов, и 114 чиновников и глав госкомпаний из РФ, а также компании, против которых могут ввести ограничения впоследствии.