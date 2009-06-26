Швейцарский UBS привлечет 3,5 млрд. долл.

Швейцарский банк UBS AG с крупнейшими в Европе потерями от кредитных операций привлечет 3,8 млрд. швейцарских франков ($3,5 млрд.) при помощи дополнительной эмиссии акций, сообщает k2kapital..

Как говорится в сообщении банка, UBS выпустит и распространит среди небольшого числа институциональных инвесторов 293,26 млн. акций по цене 13 франков ($12) за штуку.

При помощи допэмиссии UBS рассчитывает укрепить доверие к банку, при этом используя возможности, которые в настоящее время есть на рынке.

При этом банк ожидает, что во II квартале текущего года банк получит чистые убытке, сумма которых пока не раскрывается. Отчет банка ожидает 4 августа с.г.

Швейцарский банк UBS AG, который является одной из крупнейших мировых финансовых компаний, действует на территории 50 стран мира. Он является одной из наиболее крупных жертв мирового финансового кризиса.