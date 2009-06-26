Золото подорожало

Золото в четверг 25 июня подорожало в ожидании покупок со стороны Китая. Трейдеры считают, что эта страна будет наращивать долю золота в своих золотовалютных запасах, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,5% на отметке $939,50 за тройскую унцию.

Рост стоимости золота был также поддержан ослаблением курса американского доллара. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине их шести основных валют мира, снизился на 0,25%.