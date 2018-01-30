Накануне банкротства из "Смартбанка" вывели 400 миллионов - Фонд гарантирования

13:25, 30 января 2018
Финансы
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bank-ua.com

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Как сообщается на сайте фонда, в результате этих действий оценочная стоимость активов банка на уровне 36,06 миллиона гривень оказалась в 11 раз ниже их балансовой стоимости.

По информации фонда, активы на 243 миллионов гривень представляют собой кредиты под залог несуществующих товаров в обороте и оборудования, а по кредитам на 148,1 миллиона гривень обеспечение было выведено.

Также сообщается, что по результатам выявленных манипуляций с активами фонд подал семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Справка УНИАН. Банк "Рыночные технологии", переименованный в октябре 2014 года в "Смартбанк", работал на рынке Украины с 2010 года.

Национальный банк Украины принял решение об отнесении "Смартбанка" к категории неплатежеспособных 25 мая 2016 года. Фонд гарантирования начал ликвидацию "Смартбанка" с 25 июля 2016 года.

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Теги: #выведение денег из Украины#банковская система Украины