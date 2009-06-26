Из Ирана начался массовый отток капитала

Из Ирана начался отток миллионов долларов частных капиталов, так как массовые акции протеста парализовали коммерческую деятельность, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph.

Наблюдатели отмечают, что вывод средств из страны связан также с опасениями, что против Ирана будут введены новые санкции. По сообщениям западных разведок, иранские частные компании и богатые семьи уже перевели из местных банков на заграничные счета десятки миллионов долларов. Так, внешняя разведка Италии утверждает, что зарегистрировала множество транзакций на суммы до $10 млн. каждая, произведенными четырьмя крупнейшими банками Ирана от имени семей, ищущих безопасное место для своих средств.

ООН уже трижды ужесточала финансовые санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. Пресс-секретарь британского Казначейства дал понять, что возможны новые меры.

Одновременно один из ведущих иностранных инвесторов, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что больше не будет вкладывать деньги в газовый проект на иранском шельфе, и предупредила, что уйдет из Ирана, если правительство вновь потребует денег. Представитель компании в Иране Гельмут Лангангер (Helmut Langanger) подчеркнул, что компания не начнет вкладывать средства в месторождение "Южный Парс", пока политическая обстановка в стране не улучшится.

Между тем американский конгрессмен, республиканец Марк Керк (Mark Kirk) утверждает, что в Конгрессе США растет поддержка преложенного им законопроекта о лишении иностранных компаний, поставляющих в Иран нефтепродукты, американской помощи. Хотя Иран является крупным производителем нефти, из-за многолетней финансовой изоляции он вынужден бензин и другие конечные продукты. Индийский оператор Reliance, обеспечивающий треть потребностей Ирана в нефтепродуктах, получил от США большой торговый кредит.