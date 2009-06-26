Американский JP Morgan Chase - самый устойчивый банк в мире

Американский JP Morgan Chase - самый устойчивый банк, сообщил журнал Banker, опубликовавший список 1000 самых стабильных банков мира. Вторую и третью ступеньки в банковской табели о рангах, публикуемой журналом ежегодно, заняли Bank of America и Citigroup, передает ПРАЙМ-ТАСС..

"Пятерку" замкнули британские Royal Bank Of Scotland и HSBC. Причем последний еще год назад занимал первую строчку.

Самые большие убытки в прошлом году понес Royal Bank Of Scotland - почти 60 млрд долл. Citigroup потерял 53 млрд долл, Wells Fargo - 47,8 млрд долл.

Прибыли мировой банковской индустрии снизились в прошлом году с 781 млрд долл до 115 млрд долл, а доходы от акций упали с 20 до 2,69 проц.

Укреплению позиций JP Morgan Chase, занимавшего еще год назад четвертую позицию в списке, способствовало поглощение им в прошлом году банков Bear Stearns и Washington Mutual. Bank of America удалось удержаться в списке сильнейших благодаря поглощению инвестиционного банка Merrill Lynch.

Из азиатских банков самым стабильным оказался японский Mitsubishi UFJ, занявший 7-е место. Он оттеснил на восьмое место Торгово-промышленный банк Китая /ICBC/. Однако именно этот китайский банк оказался по классификации журнала самым прибыльным в мире, заработав 21,3 млрд долл. Вторым по доходности стал также китайский China Construction Bank - 17,5 млрд долл. Далее следуют испанский Santander - 15,8 млрд долл, Bank of China - 12,6 млрд долл и испанский BBVA - 9,6 млрд долл. Британские HSBC и Barclays заработали соответственно 9,3 млрд и 8,9 млрд долл.