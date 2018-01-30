Гривня после падения в начале года уверенно укрепляется

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,98/28,02 грн/долл. С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 20 копеек.

Во вторник, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,98/28,02 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 20 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,69/34,74 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4973/0,4985 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,0262 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 240 сделок на сумму 157,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,19/28,22 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,83/34,87 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4998/0,5007 грн/рубль.