В Польше признали, что им не обойтись без работников из Украины

Для обеспечения экономического роста Польша и в дальнейшем будет нуждаться в притоке рабочей силы из соседних Украины и Беларуси.

Рабочая сила из Украины крайне нужна для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление председателя правления Национального банка Польши Адамы Глапинского.

Читайте такжеВ Польше работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу

"Глапинский подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, в состоянии ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси. Дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в течение последних лет. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы. В декабре прошлого года показатель безработицы в Польше составил 6,6 процента, а рост ВВП, по оценкам аналитиков, достигла уровня в 4,5 процента", - говорится в сообщении.

Однако проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции как все заметнее старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы, пояснил руководитель польского регулятора. В стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллионов.

Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировало значительный кадровый голод на рынке труда Польши. Впрочем, визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать, опасается руководитель Нацбанка РП.

В настоящее время на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых многие работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые делались два года назад, Польша требует минимум 5 миллионов дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.