Компания VERNA будет обслуживать "СЕБ Банк"

Компания VERNA начала выполнение проекта технической поддержки ИТ-инфраструктуры "СЕБ Банка". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Целью проекта является снижение уровня затрат на обслуживание информационной системы банка за счет передачи непрофильных для финучреждения функций и работ в аутсорсинге (внешнее обслуживание – УНИАН)», - отмечается в сообщении.

Пилотный проект охватывает восемь отделений "СЕБ Банка" в Днепропетровской области, которые переданы на обслуживание сервисной службе компании VERNA. Договором аутсорсинга предусмотрены 14 видов работ: ввод в эксплуатацию нового и модернизация существующего оборудования; обслуживание, диагностика и ремонт оборудования и сетей; обновление и настройка ПО; поставка расходных элементов и материалов, другие работы. Для обеспечения непрерывной работы отделений банка сформирован подменный фонд оборудования. Время реакции для устранения неисправности составляет два часа для отделений "СЕБ Банка" в Днепропетровске и четыре часа для отделений за пределами областного центра.

По мнению заместителя начальника ИТ-департамента "СЕБ Банка" Юрия ЛЕБЕДЕВА, важной особенностью проекта является предварительно проведенная оптимизация ИТ-парка в отделениях "СЕБ Банка". При этом представителями компании VERNA проведена инвентаризация ИТ-оборудования, составлен перечень неремонтопригодной и морально устаревшей техники (подлежит списанию), что позволяет исключить неоправданные затраты банка на обслуживание устаревшей техники.

Работы по обслуживанию отделений "СЕБ Банка" в Днепропетровском регионе уже начаты, и по итогам пилотного проекта готовится передача на ИТ-аутсорсинг компании VERNA сети отделений "СЕБ Банка" в еще одном регионе Украины.

Справка УНИАН. Компания VERNA занимается реализацией проектов в области интеграции информационных решений и технологий для крупных территориально распределенных предприятий. В числе клиентов компании VERNA крупнейшие банки, промышленные предприятия, государственные учреждения Украины.

Офисы компании VERNA расположены в Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске и Полтаве. Действует сеть сервисных партнеров VERNA по всей Украине.

"СЕБ Банк" входит в группу Skandinavіska Enskilda Banken (SEB Group), которая оказывает универсальные банковские услуги, обслуживает около 400 000 корпоративных клиентов и 5 миллионов физических лиц в Швеции и других странах Северной Европы, а также в Германии, странах Балтии, Польше, Украине и России. По состоянию на 31 марта 2009 года валовые активы SEB Group составляют около 225 млрд. евро, активы под управлением SEB Group - 108 млрд. евро.