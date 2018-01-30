Гройсман о недостаточном росте экономики: нам нужно на 5% плюс

По словам премьера, развитие цифровой экономики позволит обеспечить рост ВВП Украины на более 5% в год.

Развитие цифровой экономики позволит обеспечить увеличение темпов роста ВВП до более 5% в год с нынешнего уровня в 2-3%.

Читайте такжеСказки о росте экономики и мифы о борьбе с коррупцией

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на круглом столе по вопросам развития цифровой экономики в Киеве.

«Сегодня у нас рост 2-3%, этого абсолютно недостаточно. Нам нужно расти на 5% плюс. И цифровая экономика позволит расти достаточно быстро», - сказал премьер.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, присутствовавший на круглом столе, отметил, что цифровизация в среднесрочной перспективе позволит значительно ускорить экономический рост.

«Благодаря цифровизации ВВП может дополнительно вырасти на 2% в 2019 году, на 3% в 2020 году и на 6% в 2021 году», - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует экономический рост в 2018 году на уровне 3%. Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам текущего года до 3,4%.