"Защитникам Донецкого аэропорта": НБУ ввел в обращение новую монету, посвященную "киборгам" (фото)

Монета открывает серию «Вооруженные силы Украины», в рамках которой в 2018 году будут выпущены памятные монеты «День украинского добровольца» и «100-летие создания Украинского военно-морского флота».

Национальный банк Украины с 30 января выпустил в обращение памятную монету, посвященную защитникам Донецкого аэропорта номиналом 10 гривень.

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Как отметила в ходе презентации монеты представитель Департамента денежного обращения НБУ Тамара Лошманова, монета посвящается мужеству и героизму украинских «киборгов», которые обороняли Донецкий аэропорт в течение 242 дней.

«Национальный банк решил начать специальный выпуск памятных монет из недрагоценных металлов на темы общегосударственного значения. Монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта, – первая из них. Она выпущена в обращение 30 января 2018 года миллионным тиражом», - сказала Лошманова.

По ее словам, монеты изготовлены из сплава на основе цинка с покровом никеля и будут реализовываться по номинальной стоимости 10 гривень в пунктах продажи памятных монет и банках-дистрибьюторах – «Ощадбанке» и «Укргазбанке».

Кроме того, как отметила представитель НБУ, в рамках серии «Вооруженные силы Украины» в 2018 году будут выпущены еще две памятные монеты - «День украинского добровольца» и «100-летие создания Украинского военно-морского флота».

«Чеканка этих монет является своеобразной благодарностью Национального банка украинским солдатам, которые защищают мирный сон украинцев. Уверена, что героические поступки украинских военных навсегда отчеканены в истории Украины так, как они отчеканены на монете Национального банка», - подчеркнула Лошманова.

В ходе презентации была представлена монета, на аверсе которой изображены две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующие защитников Украины разных времен, на реверсе - композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг.

Экземпляры памятных монет представитель НБУ вручила присутствующим на презентации защитникам Донецкого аэропорта: Евгению Мойсюку, Александру Берещуку, Владимиру Домбровскому и Владимиру Ровенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году реализовал 1,13 млн памятных монет на общую сумму 170 млн грн, что вдвое превышает доход от реализации памятных монет в 2015 году.

Всего в 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.