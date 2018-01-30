В Украине могут разделить майнинг и криптовалюты

Глава Комитета Рады по вопросам информатизации и связи призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине, отделив эту деятельность от законодательного регулирования криптовалют.

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Об этом он заявил на круглом столе по вопросам цифровой экономики в Киеве.

«До Революции достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга. Сейчас, после давления силовых структур, доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюты, так как майнинг - это вычисление», - сказал он.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Степан Кубив, присутствовавший на круглом столе, отметил, что этот вопрос возможно решить путем разработки соответствующего законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 29 января в Национальной полиции заявили, что в случае неспособности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот.

Справка УНИАН. Майнинг - компьютерный вычислительный процесс, который позволяет «эмитировать» криптовалюты. Майнинг представляет собой процесс записи транзакций с биткоинами (или другими криптовалютами) в блокчейн, общедоступную базу данных по всем операциям, которая отвечает за подтверждение тразакции.