Дефицит сводного бюджета Украины за год сократился до 42 миллиардов

Государственный бюджет за этот период выполнен с дефицитом в 47,9 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 42,094 млрд грн, что на 12,720 млрд грн, или на 23,2%, меньше показателя за 2016 год на уровне 54,814 млрд грн.

Читайте такжеГосбюджет-2017 перевыполнен по доходам на 21 миллиард гривень

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, государственный бюджет Украины за этот период выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза меньше дефицита за предыдущий год на уровне 70,262 млрд грн.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагал доходы в размере 771 млрд грн, расходы – 841 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.