Состояние олигархов с "кремлевского доклада" составляет почти $400 миллиардов - Forbes (видео)

Список бизнесменов, которые попали в доклад, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии журнала.

Список бизнесменов, которые попали в так называемый "кремлевский доклад", подготовленный Минфином США, полностью совпадает с российской частью рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

Читайте такжеУкраинский министр назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для России

Об этом сообщает российское издание журнала.

В "кремлевский доклад" вошли 96 бизнесменов, все они - члены российской части глобального рейтинга Forbes. Их суммарное состояние составляет 386,3 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и руководители российских госкорпораций, среди них руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД (Российские железные дороги) Олег Белозеров, глава "Сбербанка" Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Среди «олигархов» в «кремлевской докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.

В Совете Федерации РФ публикацию «кремлевского списка» назвали «политической паранойей» США, а также «попыткой взять Россию на испуг».