Законодательные коллизии: для банков истекает срок...

В октябре этого года истекает трехлетний срок, на протяжении которого банки должны были довести минимальный размер уставного капитала до 10 млн. евро и реорганизоваться в открытые акционерные общества. Те банки, которые не выполнят эти требования, имеют все шансы оказаться вне закона, в прямом смысле этого слова.

Материал адресован в большей мере гражданам–вкладчикам и всем потенциальным клиентам финучреждений, дабы они смогли оценить уровень риска, если имеют дело с банком, который не отвечает вышеуказанным требованиям.

В далеко докризисном периоде гарант Конституции выдвинул идею, что все банки в Украине должны быть с уставным капиталом не менее 10 млн. евро и иметь хозяйственно-правовую форму исключительно в виде открытого акционерного общества или кооперативного банка. Верховная Рада согласилось с мнением Виктора Ющенко и проголосовала «за» Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формы создания банков и размера уставного капитала», который вступил в силу 4 октября 2006 года. Для тех банков, которые на тот момент уже были зарегистрированы, предоставлялся срок в три года для выполнения требования закона.

На тот момент это была достаточно революционная норма, и сам Нацбанк как-то странно отнесся к ее существованию. Регулятор по инерции, даже после вступления в силу закона, продолжал регистрировать банки в формате ЗАО и ООО с уставным капиталом менее 10 млн. евро. Таким образом, до конца 2006 года НБУ стал «отцом» еще троих "незаконно" зарегистрированных банков.

Вместе с ними, по состоянию на 1 января 2007 года, провести реорганизацию на протяжении трех лет должны были 44 банка имеющих форму закрытого акционерного общества и 35 банков – обществ с ограниченной ответственностью - это почти половина из зарегистрированных на тот момент 170 банков. Перспектива по уставному капиталу была еще более интересной - довести его уровень на протяжении трех лет до 10 млн. евро предстояло почти 90 банкам.

К финишной прямой наши финансовые атлеты подошли с такими результатами: на 1 июня 2009 года форму ЗАО и ООО имел 51 банк (30% общего количества); 100 банков имели размер уставного капитала меньше требуемого. Справедливости ради надо отметить, что злую шутку сыграл курс национальной валюты, благодаря которому ситуация по достижению запланированного результата усугубилась.

Времени до «Ч» осталось не так уж и много и возникает логический вопрос, что же будет с теми банками, которые не успеют привести себя в надлежащий вид.

«Мы постараемся, чтобы все успели», - ответил на поставленный вопрос исполнительный директор - директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий Пасичник и подчеркнул, что есть еще Закон "Об акционерных обществах", который дает банкам время на реорганизацию в публичные акционерные общества до апреля 2011 года.

Можно согласиться с тем, что ситуация с выполнением нормы о хозяйственно-правовой форме не критическая, чего не скажешь в отношении требования к уставному капиталу. Помочь банкирам в этом вопросе решили народные избранники. Верховная Рада 23 июня приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», согласно которому минимальный уровень уставного капитала, который будет необходим для регистрации банков в Украине, снижается с 10 млн. евро до 75 миллионов гривень. При этом в документе выписано, что Национальный банк не имеет права требовать изменения уставного капитала банков, зарегистрированных до вступления в силу этого закона. В случае подписания закона Президент перечеркнет все свои инициативы трехлетней давности по увеличению уставного капитала банков до минимально требуемого уровня.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин, кстати, который и представлял данный закон в парламенте, уверил УНИАН в том, что график увеличения уставного капитала сохранится, но теперь минимальный уровень будет измеряться не в евро, а в национальной валюте. Правда, он не смог объяснить, как его слова коррелируют с нормой нового закона, согласно которой Нацбанку запрещается требовать у ранее зарегистрированных банков увеличивать уставный капитал до необходимого уровня.

Убедится воочую в том, что написано в принятом законе, не представляется возможным, так как ни окончательный вариант его проекта, ни проголосованный в зале Верховной Рады до этого времени не обнародован на сайте парламента.

По мнению С.Аржевитина, Национальный банк теоретически сможет лишать лицензий те банки, которые не выполнят требования законодательства. Правда, он считает, что НБУ, учитывая условия экономического кризиса, может предоставить отсрочку выполнения указанных норм. Однако народный депутат не уточнил, как НБУ сможет проводить коррекцию положений, зафиксированных в законе.

Старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев считает, что особых юридических коллизий для банков, которые не выполнят требования закона, не будет, так как последствия невыполнения требований не предусмотрены в законодательном порядке. НБУ также не сможет лишать банки банковских лицензий, так как условия, при которых у банка может быть отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, четко прописаны в законодательстве. Вместе с тем, юрист не исключает, что у банков, которые таки не выполнят требования закона, могут возникнуть определенные трудности с получением отдельных лицензий на осуществление некоторых видов операций.

Автор статьи отнюдь не призывает клиентов изымать средства из банков, уставный капитал которых менее 10 млн. евро и которые являются ЗАО или ООО. Особенно с учетом того, что, как в очередной раз показала жизнь, законом можно крутить в нужном «для тебя» направлении. Но, поразмышлять есть над чем. Думайте сами, решайте сами…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)