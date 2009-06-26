Межбанк открылся котировками по доллару 7,66/7,68 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,6630/7,6855 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2456/0,2468, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7520/10,7865. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4048/1,4050 (четверг - 1,3934/1,3936).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу 7,6400.