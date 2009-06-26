Обед с Баффетом дал победителю выгодную сделку

Управляющий одним из китайских хедж-фондов Чжао Даньян (Zhao Danyang), за 2,11 млн. долларов выигравший еще год назад на благотворительном аукционе право пообедать с американским финансовым гуру Уорреном Баффетом, считает, что заключил выгодную сделку, пишет газета New York Daily News.

«Я задал много вопросов, — сказал Даньян. — Это хороший урок на всю мою оставшуюся жизнь. Такое нельзя оценить деньгами».

Он прилетел на двухчасовой обед с Баффетом в Нью-Йорк из Гонконга вместе с восемью друзьями и родственниками.

Обед прошел в четверг в одном из стейк-хаусов на Ист-сайде.

«Этот парень — просто герой», — обронил американский миллиардер во время перемены блюд.

По сообщению газеты, Баффет заказал «средней прожаренности рибай с домашней картошкой и вишневую коку, на десерт было сливочное мороженое с шоколадным сиропом».

Даньян выбрал моллюсков. Как уточняет New York Daily News, китаец за обедом не переставал записывать слова Баффета.

Сам Баффет впоследствии отказался сообщить журналистам советы, которые дал Даньяну.

«Тот парень отдал за мой совет 2 миллиона долларов. Я не собираюсь давать его вам бесплатно», — заявил он.