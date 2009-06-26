Дефицит госбюджета за январь-май превысил 7 млрд. грн.

Дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины по итогам января-мая текущего года составил более 7 млрд. грн., профицит специального фонда – 4,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Госказначейства Татьяны СЛЮЗ (на 2 июня) за пять месяцев текущего года в Государственный бюджет Украины поступило 79,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,6% поступлений согласно бюджетной росписи.

Из них в общий фонд 13,7 млрд. – 100,1% от плана, в спецфонд - 3,4 млрд. грн. – 146,1%.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.