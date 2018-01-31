Фигуранты "кремлевского доклада" потеряли $1,1 миллиарда за день‍ (инфографика)

В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно - могло быть и хуже.

Совокупное состояние российских миллиардеров, которые стали фигурантами так называемого "кремлевского доклада" Минфина США, за день упало на 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.

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"В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно - могло быть и хуже", - пишет издание.

После того, как накануне Минфин США опубликовал свой доклад, где оказались 96 представителей российского бизнеса, их совокупное состояние сократилось на 1,06 миллиарда долларов по состоянию на 20:00 30 января. На этот момент Московская и Лондонская биржи, где торгуются главные активы миллиардеров РФ, уже закрылись.

Больше всего подешевели в абсолютном выражении активы Вагита Алекперова, владельца "Лукойла". Он стал "беднее" на 226 миллионов долларов. Глава НЛМК Владимир Лисин потерял 205 миллионов долларов, владелец "Полюса" Сулейман Керимов - 102 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Минфин США представил так называемый "кремлевский доклад" - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, "другие высокопоставленные политические лидеры" и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе "другие высокопоставленные политические лидеры" указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

В числе олигархов в "кремлевском докладе" указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.