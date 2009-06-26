Межбанк: к 12:00 доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6630/7,6855, к 12:00 цены выросли до 7,6950/7,7075 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2456/0,2468, к 12:00 цены поднялись до 0,2468/0,2476.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 31,1550 (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4048/1,4050, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7520/10,7865, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7925/10,8105.