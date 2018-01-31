Криптовалютные качели: курс биткоина упал ниже $10 тысяч

Курс биткоина уже второй раз за январь упал ниже $10 тысяч за монету.

Курс криптовалюты биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов, это уже второе падение за январь, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

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По состоянию на 8:55 биткоин немного отыграл падение и торгуется на уровне 10151,8 доллара за монету, что на 8,52 процента ниже, чем сутки назад.

В последний раз курс биткоина опускался ниже отметки в 10 тысяч долларов 17 января.

29 января брокерская компания "Финам" предложила клиентам принять участие в торгах фьючерсными контрактами на биткоин. Доступ к торгам смогут получить только квалифицированные инвесторы. Минимальный объем контракта составит один биткоин, срок его действия - один месяц. Размер комиссии "Финама" за сопровождение сделки - 1,5 доллара, биржевой площадки CBOE - 15 долларов. Код инструмента на бирже - XBTC.

Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин - С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой "сильный бренд", он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода, пояснили в Weiss.