Налог с физлиц со временем оставят местным бюджетам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что со временем налог с доходов физических лиц будет в полном объеме оставаться в местных бюджетах, число которых будет значительно увеличено после вступления в силу изменений к закону о Бюджетном кодексе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с главами обладминистраций, посвященном вопросу формирования бюджета на 2010 год в соответствии с принятыми Верховной Радой изменениями в Бюджетном кодексе.

«Принято решение, что 15% налога с доходов физических лиц будет за рамками трансфертов оставаться в расходах развития. Это впервые мы такое делаем, но в то же время мы будем постепенно, шаг за шагом, год за годом подходить к той черте, когда весь налог на доходы физических лиц будет оставаться на местном уровне без учета в политике трансфертов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что этот налог должен обеспечивать развитие территорий и местного самоуправления.