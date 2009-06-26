НБУ обязал банки проводить расчеты в течение одного дня

Нацбанк обязал финучреждения перечислять деньги с одного счета на другой в течение одного дня. Это касается как перечислений в рамках одного банка, так и межбанковских перечислений.

Соответствующее постановление НБУ №296 о внесении изменений к инструкции "О безналичных расчетах в Украине в национальной валюте" зарегистрировано в Минюсте 9 июня.

По мнению финансистов, это нововведение поможет избежать невыполнения платежных поручений. Теперь если клиент заплатил деньги сегодня, и банк поставил в платежке соответствующий штамп, он будет знать, что эти средства будут получены получателем в тот же день. В противном случае Нацбанком будут приняты меры в отношении финучреждегния-нарушителя, пишет Дело.

Это постановление особенно актуально сейчас - в связи с кризисом банки стали искусственно затягивать платежи клиентов в среднем на 10-14 дней. В большинстве случаев речь идет о банках с временной администрацией.

Документ также упрощает процедуру проведения гривневых платежей – физические лица смогут в произвольном виде оформлять поручения на перечисление денег со своих счетов, не используя при этом обязательные для юридических лиц бланки платежных поручений.