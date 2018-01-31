В обменниках продолжают дешеветь доллар и евро. Продать доллары можно по 27,50

Продать доллары можно по 27,50 гривни/доллар, евро - по 34,40 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 31 января составляет 28,00 гривни, евро - 34,60 гривни. Читайте такжеГривня укрепилась выше психологической отметки в 28 за доллар Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,50 гривни/доллар, евро - за 34,40 гривни/евро. Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах во вторник, 30 января, составляла 28,05 гривни, евро - 35,00 гривни. По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 10:30 установился на уровне 27,8517 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 14 сделок на сумму 7,70 миллиона долларов.

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