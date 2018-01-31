Кабмин уволил главу Фискальной службы Насирова (видео)

Правительство приняло решение уволить Насирова с должности Главы фискальной службы.

Кабинет министров Украины уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы направили в государственную комиссию обращение, представление. Государственная комиссия дала свой вывод в отношении увольнения Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины направил представление министра финансов об увольнении отстраненного от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Высший корпус государственной службы.

Как сообщал УНИАН, Великобритания подтвердила наличие британского паспорта у отстраненного от исполнения своих обязанностей главы Государственной фискальной службы.

Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры в отношении него.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" 23 января сообщила о подаче на Кабинет министров Украины в суд за неувольнение Насирова.