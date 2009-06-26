Госфинуслуг исключила из госреестра «Восточно-Европейскую страховую компанию»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о госрегистрации ЗАО «Восточно-Европейская страховая компания» (г. Киев).

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Решение было принято на заседании комиссии 25 июня т.г.

Кроме того, Госфинуслуг приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности, свидетельства о регистрации финансового учреждения и исключении из Госреестра финучреждений ЗАО финансово-страховая компания «Адмиралтейская» (г. Севастополь).

Также Госфинуслуг выдала Андрею ЛУПЫРЮ (председатель правления СК «Страховые традиции – Жизнь») сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.

Госфинуслуг внесла в Госреестр финучреждений информацию о получении статуса финансового учреждения кредитным союзом «ВамУсе» (г. Киев).

На заседании комиссии также было принято решение о временной приостановке действия лицензии на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов КС на депозитные счета, выданной кредитному союзу «Морское кредитное общество» (г. Одесса).