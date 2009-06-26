Тимошенко: у сельсоветов не будет проблем с выполнением бюджетов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что у сельских и поселковых советов не будет проблем при выполнении бюджетов, составленных в соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса, согласно которой увеличиваются объемы налогов и сборов, которые остаются в местных бюджетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с главами обладминистраций, посвященном вопросу формирования бюджета на 2010 год в соответствии с принятыми Верховной Радой изменениями в Бюджетном кодексе.

“Я знаю, что есть некоторая обеспокоенность по поводу того, справятся ли сельские и поселковые советы, председатели с деньгами. Уважаемые друзья, я думаю, что с деньгами все стравятся. Знаете, когда нападают деньги, от этого никаких убытков никто не несет и никаких нарушений психики не происходит. Если вы можете справляться с деньгами, я думаю, что также достойно смогут справиться с деньгами сельские, поселковые советы, малые города», - сказала премьер-министр.

Она в очередной раз подчеркнула, что надеется на подписание Президентом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, и отметила, что в этот документ в дальнейшем можно будет вносить изменения в соответствии с предложениями сельских, поселковых советов.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Закон предусматривает формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины. Он высказал опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается.