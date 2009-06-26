Банк России понизил курс доллара

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составил 31,1184 рубля, курс евро - 43,6965 рубля, свидетельствуют данные Банка России, передает РИА Новости..

Таким образом, курс доллара снизился по сравнению с курсом 26 июня на 8,53 копейки, курс евро - вырос на 12,53 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, составляет 36,79 рубля против 36,77 рубля в четверг.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль подешевел к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).