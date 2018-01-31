Украина исключила пять стран из списка офшоров

Кабмин исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из перечня государств для контроля операций при трансфертном ценообразовании.

Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из перечня государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы постоянно мониторим налоговые системы других стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этими странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли. Было принято недавно решение о расширении этого списка, туда вошли Эстония, Латвия, Грузия, и наши партнеры были взволнованы по этому вопросу», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что обговорил этот вопрос с премьер-министром Эстонии.

«Мы сегодня принимаем решение об отмене этих требований для Эстонии, Латвии, Грузии, Венгрии», - сказал премьер.

По предложению министра финансов Александра Данилюка из списка также исключена Мальта.

Данилюк отметил, что будут проведены дополнительные консультации с международными партнерами.

«В некоторых странах есть нормы, с помощью которых из Украины могут выводиться деньги по нулевой ставке. Это нас волнует, так как деньги вытекают из страны. Поэтому мы сейчас проведем консультации», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Кабинет министров расширил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

В перечень государств добавлены следующие страны: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.