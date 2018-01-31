Гройсман назвал сроки создания экспортно-кредитного агентства

Юридическая работа по созданию ЭКА может быть завершена в течение четырех месяцев.

Кабинет министров Украины в 2018 году создаст экспортно-кредитное агентство, призванное способствовать экспортной деятельности отечественного бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Мы создаем в этом году государственный институт поддержки экспорта (экспортно-кредитное агентство - УНИАН)", - сказал премьер.

В свою очередь, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook отметила, что бюджет предусматривает лишь 200 миллионов гривень из 346 миллионов гривень, необходимых для создания агентства, однако работа ЭКА будет запущена и в условиях ограниченных ресурсов.

"Несмотря на отсутствие в госбюджете средств на создание ЭКА в 2017 году, мы провели основательную подготовительную работу и заложили прочный фундамент для его запуска в этом году. Уже на этой неделе на правительственном комитете будут рассмотрены проекты учредительных документов ЭКА. Учитывая нормативные процедуры, мы ожидаем завершения юридической части его создания в течение ближайших 4 месяцев", - подчеркнула Микольская.

Также торгпред выразила надежду, что по итогам I-II кварталов 2018 года при пересмотре бюджета будет учтено дополнительное финансирование ЭКА.

Как сообщал УНИАН, создание экспортно-кредитного агентства (ЭКА) является одним из шагов по поддержке международной экспансии украинских товаров и увеличению объемов экспорта вдвое к 2019 году.

Согласно законодательству, агентство должно было заработать не позднее августа 2017 года.

В соответствии с законом об ЭКА, агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства. Также агентство на добровольных началах осуществляет страхование, перестрахование, гарантирование экспортных договоров и участвует в программах частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Начальный уставный капитал агентства составит порядка 200 миллионов гривень бюджетных средств. Вместе с тем, согласно закону, бюджет не является единственным источником финансирования агентства. Такими источниками определены собственные средства, инвестиции, привлеченные у иностранных или отечественных инвесторов на возвратной или безвозвратной основе, средства международных финансовых организаций.

ЭКА создается в форме публичного акционерного общества, основателем которого является государство в лице Кабинета министров Украины, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция.

Органами управления ЭКА определены правление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров.