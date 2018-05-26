Дисбаланс в банковском секторе раскрывает главную проблему экономики

НБУ опубликовал официальные данные динамики банковских депозитов и кредитов за май 2009 года. И хотя уже кончается июнь, но анализ майских событий может быть полезным для общей оценки перспектив банковского рынка.

Вкладывает ли население деньги в банки?

Прошедший месяц дал однозначный ответ на риторический вопрос - вкладывает ли население деньги в банки? Ответ однозначный – да, вкладывает, но точнее переоформляет старые депозиты, на новые. Около 80% новых банковских депозитов – это, прежде всего, переоформление «бывших в употреблении». По результатам работы за май месяц кумулятивный показатель динамики роста банковских депозитов населения за 12 последних месяцев зафиксировал положительный результат 0,7% - маленький, но положительный.

Примечательно, что объем депозитов, привлеченных от населения за май месяц, близок к среднемесячному объему за прошедшие 12 месяцев. Получается, что, несмотря на всю критику и катаклизмы, население продолжает размещать деньги на банковские депозиты в тех же объемах, что и в докризисный период. Во многом это вызвано отсутствием альтернативы. В условиях валютной нестабильности население могло зарабатывать на валютных колебаниях, но при стабильном курсе доллара этот источник дохода исчезает. Часть денег население начало вкладывать в недвижимость, увеличились объемы покупки ценных бумаг и количество договоров накопительного страхования жизни. Но эти направления инвестиций существенно уступают по популярности, а самое главное по доступности банковским депозитам. Поэтому население вкладывало и будет вкладывать деньги в банки.

Оперативные данные за июнь месяц показывают, что эта тенденция роста банковских депозитов населения продолжается. Но не спешите открывать шампанское и пить за успешное завершение кризиса.

Провал с юридическими лицами...

К сожалению, все успехи банковских депозитов населения нивелируются провалом привлечения депозитов от юридических лиц. Абсолютные цифры показывают, что в мае месяце объемы депозитных вкладов юридических лиц были почти вдвое меньше, чем среднемесячный показатель за 12 прошедших месяцев. Кумулятивный показатель динамики депозитов юридических лиц за прошедшие 12 месяцев зафиксировал падение на 8%. Это и есть главная проблема нашей экономики!

И вместо того, чтобы принимать популистские законы о борьбе с кризисом, надо проводить адекватные меры для восстановления нормальной работы бизнеса. Почему произошел это отток банковских депозитов юридических лиц? Главный фактор - уход бизнеса «в тень». Большая часть денег из 110 млрд. грн., которые «ушли» из банковского сектора, это деньги юридических лиц. Стимулировало их на эти действия, прежде всего, существующая фискальная система, которая требует большей уплаты налогов в условиях снижения объемов продаж и стагнации спроса на товары и услуги. Несмотря на снижение спроса и объемов производства, ГНА требует платыв на тех же уровнях, что и в докризисный период. Это не может не стимулировать «бегство» денег из банковского сектора и «оголение» банковских депозитов.

В чем и сколько хранят

Девальвация гривни внесла существенные изменения в структуру банковских депозитов. Майские кумулятивные показатели за прошедшие 12 месяцев фиксируют, что гривневые депозиты уменьшаются, а депозиты в долларах и евро растут. При чем самый большой рост наблюдается по депозитам в евро. Это вполне логично, в условиях, когда ожидается девальвация самого доллара, хранить деньги в евро становится выгодно и перспективно. Но не стоит думать, что все банковские депозиты перевели из гривни в доллары. Как раз наоборот. В абсолютных цифрах объемы гривневых депозитов по итогам мая 2009 года превышают и долларовые и евродепозиты вместе взятые. Сказывается разница в ставках дохода по гривневым и валютным депозитам. И пока эта разница будет, гривневые депозиты будут обыгрывать валютные.

Изменилась и структура сроков размещения банковских депозитов. Что вполне логично, уменьшилось количество депозитов на срок более одного года. При этом увеличилось количество депозитов до востребования. По итогам мая кумулятивный показатель за 12 прошедших месяцев зафиксировал рост депозитов до востребования на 0,7%. Но самый большой рост показали банковские депозиты до одного года - 16,7% в кумулятивном исчислении за 12 прошедших месяцев. Большая часть из них приходится на депозиты со сроком три месяца. На текущий момент трехмесячные депозиты оказались самыми популярными как у клиентов, так и у банков. И опять таки, несмотря на перегруппирование денег с «длинных» депозитов на «короткие». В абсолютных цифрах большая часть банковских депозитов припадает на депозиты со сроком от одного до двух лет.

Кому быстрей предложат

Банки не только переоформляют «старые» депозиты, аналогичный процесс происходит и с кредитами. Согласно данным НБУ, наблюдается снижение объемов кредитования физических и юридических лиц, или точнее снижение объемов переоформления ранее выданных кредитов. По итогам мая кумулятивный показатель за прошедшие 12 месяцев зафиксировал снижение всех банковских кредитов на 3,2%. Так или иначе банкам удалось добиться хоть частичного погашения части кредитов. При этом больше всего уменьшилось количество банковских кредитов населения - почти на 10% в кумулятивном исчислении за прошедшие 12 месяцев. Это во многом было вызвано активным погашением кредитов физическими лицами за счет покупки валюты по льготному курсу на аукционах НБУ. Тогда сложилась ситуация, когда было выгодно погашать валютные кредиты по спецкурсу, это позволяло сэкономить сумму платежей по кредиту. Кредиты юридических лиц по итогам мая сократились всего на 2,4% в кумулятивном исчислении за прошедшие 12 месяцев. В абсолютных цифрах картина еще более ясная. Объемы кредитов, выданных юридическим лицам, по итогам мая т.г. почти в два раза превышают объемы кредитов, выданных физическим лицам. В условиях кризиса кредиты выдавались и будут выдаваться, прежде всего, юридическим лицам. При чем в отраслевом разрезе приоритетом для кредитования пользуются, в первую очередь, торговые компании. В отличие от промышленных и строительных компаний, общий объем выданных кредитов торговым компаниям по итогам мая вырос 1,5% в кумулятивном исчислении за прошедшие 12 месяцев. И в абсолютных цифрах кредиты для торговых компаний занимают первое место. Что нельзя сказать о строительных. По итогам мая динамика объемов кредитования строительных компаний зафиксировала падения на 5% в кумулятивном исчислении за прошедшие 12 месяцев. Это вполне логично и правильно, в условиях кризиса кредитования строительства - это не позволительная роскошь, которая не оправдана с экономической точки зрения.

Более чем на 16% сократилось ипотечное кредитование населения в кумулятивном исчислении по итогам мая. В данном случае сказалась специфика ипотечного кредитования. Можно сказать, что фактически ипотечное кредитование населения, или точнее переоформление ипотечных кредитов приостановилось. Сказалась стабилизация курса гривни, и население не столь активно спешит менять валютные кредиты на гривневые. А после принятия целого ряда популистских законов о «защите» прав ипотечных заемщиков стоит ожидать уничтожение ипотечного кредитования как такового на ближайшие годы.

В целом, как не сложно увидеть, проблема дисбаланса банковского бизнеса остается. Юридические лица не спешат возвращать деньги в банковский сектор и в тот же момент они требуют новые кредиты для восстановления бизнеса. Сейчас это противоречие разрешается за счет денег населения, которое приходится привлекать «дорого» и на короткий промежуток времени. При такой диспропорции не стоит ожидать быстрого восстановления экономики Украины и выхода страны из кризиса.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)