Сбербанк направил на дивиденды-2008 10% чистой прибыли

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу приняли решение о выплате дивидендов за 2008 год в размере 10% от годовой чистой прибыли - 10,99 миллиарда рублей, передает РИА Новости..

Крупнейший российский банк выплатит 0,48 рубля на каждую обыкновенную и 0,63 рубля на каждую привилегированную акцию номиналом 3 рубля.

"Я не считаю, что это позорно мало, это много. В кризис это сложно, мы это делаем", - сказал Греф на собрании акционеров, комментируя размер дивидендов. По его словам, Сбербанк не рассчитывает в этом году на большую прибыль, но в отличие от других банков не потеряет капитал.

За 2007 год банк выплатил 0,51 рубля на обыкновенную и 0,65 рубля на привилегированную акцию. Всего дивидендные выплаты составили 11,659 миллиарда рублей (также 10% годовой чистой прибыли).

Таким образом, общий объем дивидендных выплат по итогам 2008 года на 5,7% ниже уровня 2007 года.

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2008 году снизилась на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 109,9 миллиарда рублей.

Уставный капитал ОАО "Сбербанк России" составляет около 67,761 миллиарда рублей, он разделен примерно на 21,587 миллиарда обыкновенных и 1 миллиард привилегированных акций номиналом 3 рубля каждая. Основным акционером является ЦБ РФ (доля голосующих акций более 60%).

Акционеры кредитной организации также утвердили аудитором на 2009 год и первый квартал 2010 года ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", которое уже проводило аудит Сбербанка в 2002 году. В 2008 году аудит Сбербанка проводила компания PricewaterhouseCoopers (PwC), с которой банк с перерывами работал с 1996 года.