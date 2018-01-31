Гройсман рассказал о подготовке 35 законов для ускорения роста экономики

Премьер убежден, что глава парламента и президент объединятся вокруг принятия этих законопроектов.

Правительство подготовило пакет из 35 законопроектов, принятие которых парламентом позволит Украине достичь устойчивого экономического роста на 5-7% в год в среднесрочной перспективе.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Мы ставим цель, что устойчивый экономический рост должен быть 5-7%. Мы ставим такую цель в среднесрочной перспективе... Мы сформировали перечень 35 законов, которые позволят нам достичь этой цели», - сказал Гройсман.

По словам премьера, законопроекты предусматривают внедрение «единого окна» на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли. А также упрощение валютного регулирования, создание условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, а также усиление защиты интеллектуальной собственности.

«Глубоко убежден: я, глава парламента, глава государства объединимся вокруг принятия этих законопроектов», - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что одними законами достичь ускорения экономического роста невозможно, и они являются лишь частью правительственной программы ускорения роста.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что рассчитывает на принятие в феврале-мае решений, которые позволят достичь в дальнейшем экономического роста в 5-7%. Правительство Украины прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, Национальный банк - на уровне 3,4%.