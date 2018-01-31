Вице-премьер уверен, что новое повышение "минималки" не ускорит инфляцию

По словам Розенко, впервые за последние 10-15 лет, прошлый год был закончен без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом.

Повышение социальных стандартов в Украине не является причиной инфляции, поскольку повышение зарплат и пенсий основано на реальных показателях, которые зарабатывает экономика, а не на напечатанных Национальным банком деньгах. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко со ссылкой на Розенко на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеНБУ спрогнозировал, когда в Украине поднимут "минималку"

"У нас постоянно идут дискуссии о рисках роста инфляции вследствие повышения соцстандартов. По моему глубокому убеждению, рост минимальной заработной платы, рост пенсий не является фактором инфляции. Потому что, это не тот ресурс, который человек может вывести за границу или в офшоры. Это средства, которые человек несет, прежде всего, в магазин, рассчитывается ими за товары и услуги. То есть, это совершенно не инфляционный ресурс", - отметил Розенко.

Он добавил, что повышение зарплат и пенсий основано на реальных показателях, это реальные средства, которые зарабатывает экономика, а не "напечатанные Нацбанком "фантики".

Розенко отметил, что рост экономики дал правительству возможность повышать социальные стандарты более высокими темпами, чем растет инфляция. "По последним данным Госстата, на 29-32% произошел рост заработных плат в 2017 году. Таким образом, реальная зарплата, уже с учетом инфляции в Украине, выросла примерно на 18-19%. То есть темпы роста заработных плат были значительно выше, чем темпы роста инфляции", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что, по его мнению, именно рост зарплат — это наиболее наглядный показатель позитивных изменений в стране.

"Впервые за последние 10-15 лет мы закончили 2017 практически без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом", - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2017 года составила 8777 гривень, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем и на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.

Реальная заработная плата в Украине в декабре 2017 года увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 18,9%.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена в 2 раза – до 3200 гривень. С 1 января 2018 года минимальная зарплата повышена до 3723 гривень.

Инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.