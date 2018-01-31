Платежный баланс Украины третий год подряд сведен с профицитом

В том числе в декабре платежный баланс сведен с профицитом в 1 млн долл.

Профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс сведен с профицитом третий год подряд.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные, в том числе в декабре платежный баланс сведен с профицитом в 1 млн долл.

Согласно данным НБУ, годовой дефицит счета текущих операций составил 3,835 млрд долл., что на 11,2% выше аналогичного показателя за предыдущий год.

Поступления по финансовому счету за год составили 6,405 млрд долл., что на 36,2% выше показателя за предыдущий год.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса было положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.