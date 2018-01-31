Премьер призвал Раду отменить монополию на кассовые аппараты

Гройсман отметил, что на сегодня есть достаточно гаджетов, которые можно использовать для учета продажи, и не вынуждать людей платить деньги за кассовые аппараты.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о важности принятия парламентом законодательства, которое поможет отменить монополию на кассовые аппараты и позволит предпринимателям использовать для учета операций различные мобильные гаджеты. Об этом Гройсман заявил в ходе заседания правительства.

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"Нужно уничтожить монополию бизнеса на кассовые аппараты, драконовские регуляции в кассовых аппаратах. Что-то мы уже отменили решениями правительства, что-то нужно еще отменить решениями президента, и такие предложения уже у президента. Но есть решения, которые нужно отменить изменениями в законодательство. Нужно уничтожить монополию кассовых аппаратов", - сказал он.

Премьер отметил, что на сегодня есть достаточно гаджетов, которые можно использовать для учета продажи, и не вынуждать людей платить деньги за кассовые аппараты

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Кабинет министров Украины повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения кассового аппарата, с 200 тысяч гривень до 500 тысяч гривень.

Кассовые аппараты в Украине по состоянию на 1 декабря 2017 года использовали 120 тысяч предпринимателей.

С 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространяется также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.