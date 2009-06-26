«Универсал Банк» увеличит уставный капитал

Акционеры ОАО «Универсал Банк» на общем собрании 22 июня приняли решение увеличить уставный капитал банка на 200 млн. грн. – до 1 млрд. 37 млн. 711 тыс. 970 грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№115).

Согласно сообщению, планируется провести закрытое (приватное) размещение 20 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн. каждая.

Размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 10 по 19 июля 2009 года, второй - с 20 по 21 июля 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года.

Активы банка на 1 апреля составили 7,574 млрд. грн., обязательства – 6,739 млрд. грн., собственный капитал – 834,585 млн. грн., уставный капитал – 837,712 млн. грн.

Чистый убыток ОАО «Универсал Банк» по итогам первого квартала 2009 г. составил 30,063 млн. грн. против 1,158 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. EFG New Europe Holding (Нидерланды) владело 99,952% его акций.