Банк «Киевская Русь» намерен увеличить уставный капитал

АБ «Киевская Русь» (г. Киев) намерен увеличить уставный капитал на 100 млн. грн. - до 376,08 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№116).

Согласно предоставленной информации, банк планирует осуществить закрытый (частный) выпуск 10 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн. каждая.

Размещение акций будет проходить в два этапа: первый – с 21 сентября по 6 октября 2009 года, второй – с 7 по 8 октября 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на общем собрании акционеров банка 10 августа.

Также акционеры планируют рассмотреть вопрос изменения организационно-правовой формы финучреждения.

Справка УНИАН. ЗАО АБ «Киевская Русь» (г. Киев) зарегистрировано Национальным банком Украины в июне 1996 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 г. составили 3 млрд. 586 млн. 724 тыс. грн., обязательства – 3 млрд. 216 млн. 174 тыс. грн., собственный капитал – 370 млн. 550 тыс. грн.

Чистая прибыль банка «Киевская Русь» в первом квартале 2009 года уменьшилась в 8 раз – до 298 тыс. грн.

По данным банка, на 1 апреля т.г. его акциями владели: кипрская компания Sharp Arrow Holdings Llimited, прямое участие – 51%, Виктор БРАТКО, прямое участие – 5,8%, опосредованное – 32,21%.