«УниКредит Банк» реорганизован в ОАО

Общество с ограниченной ответственностью «УниКредит Банк» (Луцк) 25 июня т.г. реорганизовано в открытое акционерное общество. Об этом сообщается на сайте банка.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2008 года на собрании участников ООО «УниКредит Банк» было приняло решение о реорганизации путем превращения банка в открытое акционерное общество согласно требованию Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формы создания банков и размера уставного капитала» (№133-Vот 14.09.2006 г.).

«ОАО «УниКредит Банк» является правопреемником всех прав и обязанностей», – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ООО «УниКредит Банк» зарегистрировано в 1997 году.

Активы банка на 1 апреля составили 9,561 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,370 млрд. грн., обязательства – 8,741 млрд. грн., собственный капитал – 819,740 млн. грн., уставный капитал – 653,507 млн. грн..

Первый квартал текущего года банк закончил с убытком 4,302 млн. грн., по итогам 2008 года прибыль банка составила 44,915 млн. грн..

100% акций банка владел Bank Polska Kasa Opieki SA, который входит в группу UniCredit.