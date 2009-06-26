Forex Club: стоимость доллара может достичь 8,40 грн.

До конца года стоимость доллара на наличном рынке может составить 8,30-8,40 грн./долл., евро – 11,80-12,00 грн./евро.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club» Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, Национальный банк Украины не пойдет на резкое укрепление гривни этим летом, поскольку такие действия могут привести к росту дефицита торгового баланса, что впоследствии снизит стоимость национальной валюты.

В то же время, по прогнозу эксперта, стоимость доллара на наличном рынке до конца лета будет находиться в диапазоне 7,80-7,90 грн./долл. Н. ИВЧЕНКО также отметил, что если в ближайшее время в торговом балансе появится профицит, то появятся основания для укрепления гривни.

Что касается евро, то, по словам эксперта, до конца лета его стоимость на наличном рынке будет колебаться в пределах 11,10-11,15 грн./евро.