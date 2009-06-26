Эксперт: население может вернуть в банки от 4 до 12 млрд. грн.

До конца 2009 г. в случае постепенного восстановления доверия населения к банковской системе физические лица могут вернуть в банки на депозитные счета 10-12 млрд. грн., в худшем случае – 4-5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня во время пресс-конференции руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

По его мнению, на восстановление доверия к банковской системе будет влиять уменьшение количества банков, в которых введены временные администрации. Кроме того, если стоимость наличного доллара не будет увеличиваться, это может стать стимулом для населения делать банковские вклады в гривне.

Н. ИВЧЕНКО напомнил, что до начала кризиса в депозитных портфелях коммерческих банков 59% вкладов составляли гривневые депозиты. На сегодня, по его словам, это количество уменьшилось до 51,7%.

В то же время эксперт подчеркнул, что на ситуацию на валютном рынке Украины сегодня влияют президентские выборы. «В январе у нас пройдут президентские выборы, поэтому расшатывать валютную ситуацию сейчас никто не будет», - считает Н. ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, показатель прироста вкладов населения в мае (0,7%) был больше, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным: наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.